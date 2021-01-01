Облачные сервисы

Сейчас при создании инфраструктуры бизнеса все чаще думают об облачных технологиях. Если говорить просто, это технологии, которые позволяют давать пользователям вычислительные мощности в виде онлайн-сервиса. Существует несколько видов облачных сервисов: IaaS, Paas и SaaS. Они обозначают инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и ПО как услугу соответственно. Мы настраиваем любой из них. Если необходима поддержка облачных сервисов, переходите по ссылке. Главный плюс в том, что вы абсолютно не думаете о ПО, операционную систему и так далее, а просто пользуетесь нужными программами.