Облачные сервисы

Сейчас при создании инфраструктуры бизнеса все чаще думают об облачных технологиях. Если говорить просто, это технологии, которые позволяют давать пользователям вычислительные мощности в виде онлайн-сервиса. Существует несколько видов облачных сервисов: IaaS, Paas и SaaS. Они обозначают инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и ПО как услугу соответственно. Мы настраиваем любой из них. Если необходима поддержка облачных сервисов, переходите по ссылке. Главный плюс в том, что вы абсолютно не думаете о ПО, операционную систему и так далее, а просто пользуетесь нужными программами.Связаться с нами
Про сервисы
Виды облачных технологий
Публичная
К одной и той же инфраструктуре получает доступ одновременно много пользователей. При этом управлением и обслуживанием полностью занимается владелец, а клиенты просто пользуются ресурсами. Такое облако подойдет как для компании, так и для частного лица.
Частная
В таком случае только вы используете ресурсы облака и контролируете их. Размещение инфраструктуры для управления может быть разной: в помещении пользователя, в помещении оператора или частично в 2 местах одновременно. Это отличный вариант, если вам необходимо полностью контролировать облако самостоятельно и подстраивать его только под свои задания.
Гибридная
Этот вариант, который объединяет все плюсы публичного и частного облака. Все объекты связаны стандартизированными либо собственными технологиями. Плюс, вы сможете переносить данные или ПО между компонентами.
Преимущества
4 преимущества облачных технологий для бизнеса
Главный плюс для пользователей облачных сервисов в том, что им не нужно покупать дорогое оборудование и тратить сразу много денег и времени на создание инфраструктуры. Они просто платят за аренду небольшую сумму и получают точно те ресурсы, которые им сейчас нужны для работы. Вот еще несколько преимуществ облачных технологий для бизнеса
Стартовые затраты
Если самостоятельно решите создать ІТ-инфраструктуру, нужно будет потратить как минимум несколько десятков тысяч долларов. И это далеко не для наибольшей компании. Если решите работать в облаке, тогда заплатите на старте намного меньше и сможете быстрее создать инфраструктуру.
Обслуживание ІТ-инфраструктуры
Учтите, что после создания инфраструктуры нужно обслуживать: аренда помещения, зарплата сотрудников, охрана, электрика и так далее. В результате за год вы будете тратить приблизительно по 30% стоимости создания инфраструктуры. С облаком другая ситуация: вы платите в зависимости от ваших потребностей. Плюс, сама стоимость аренды в несколько раз меньше.
Экономия денег
ПО нужно обновлять, устанавливать новое и так далее. Это тоже деньги. В случае с PaaS вы об этом не думаете, т.к. платите 1 раз в месяц и используете доступные ресурсы.
Использование компьютерных ресурсов в нужное время
Вы сами выбираете, когда и сколько ресурсов будете использовать для работы.
Услуги
Наши услуги
Сервисы
С какими облачными сервисами работаем
Одна из наиболее использованных в мире облачных платформ, которая предоставляет более чем 200 сервисов. Используют ее стартапы, большие корпорации, правительственные учреждения и практически любой бизнес, чтобы быстрее развиваться, снижать затраты на ІТ-инфраструктуру и масштабировать приложения.Узнать больше
Облачная платформа, которая содержит каталог сервисов для любых задач. Она подойдет для небольших компаний и корпораций, разных организаций и даже частных лиц.Узнать больше
Это целый набор облачных сервисов от компании Google. Работа каждого из них основана на опыте и использовании своих продуктов. Сейчас Google Cloud Platform содержит сетевые сервисы, вычисление данных, сохранение данных, вычисление, Big Data и Machine Learning.Узнать больше
Это самый простой поставщик облачных технологий, который подойдет для разработчиков и небольших приложений.Узнать больше
Hetzner cloud - новый продукт от компании Hetzner, которая зарекомендовала себя на рынке выделенных серверов. Теперь можно объединять в одну экосистему выделенные серверы и облачные ресурсы.Узнать больше
Если нужно быстро создать ІТ-инфраструктуру с минимумом стартовых затрат, тратить меньше денег на содержание и использовать только необходимые ресурсы, обратите внимание на облако. Мы сможем провести миграцию из дата-центра или облака, настроить все с нуля и в дальнейшем поддерживать работоспособность.
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