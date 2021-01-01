Облачные сервисы

Сейчас при создании инфраструктуры бизнеса все чаще думают об облачных технологиях. Если говорить просто, это технологии, которые позволяют давать пользователям вычислительные мощности в виде онлайн-сервиса. Существует несколько видов облачных сервисов: IaaS, Paas и SaaS. Они обозначают инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и ПО как услугу соответственно. Мы настраиваем любой из них. Если необходима поддержка облачных сервисов, переходите по ссылке. Главный плюс в том, что вы абсолютно не думаете о ПО, операционную систему и так далее, а просто пользуетесь нужными программами.

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Про сервисы

Виды облачных технологий

Публичная

К одной и той же инфраструктуре получает доступ одновременно много пользователей. При этом управлением и обслуживанием полностью занимается владелец, а клиенты просто пользуются ресурсами. Такое облако подойдет как для компании, так и для частного лица.

Частная

В таком случае только вы используете ресурсы облака и контролируете их. Размещение инфраструктуры для управления может быть разной: в помещении пользователя, в помещении оператора или частично в 2 местах одновременно. Это отличный вариант, если вам необходимо полностью контролировать облако самостоятельно и подстраивать его только под свои задания.

Гибридная

Этот вариант, который объединяет все плюсы публичного и частного облака. Все объекты связаны стандартизированными либо собственными технологиями. Плюс, вы сможете переносить данные или ПО между компонентами.

Преимущества

4 преимущества облачных технологий для бизнеса

Главный плюс для пользователей облачных сервисов в том, что им не нужно покупать дорогое оборудование и тратить сразу много денег и времени на создание инфраструктуры. Они просто платят за аренду небольшую сумму и получают точно те ресурсы, которые им сейчас нужны для работы. Вот еще несколько преимуществ облачных технологий для бизнеса

Стартовые затраты

Если самостоятельно решите создать ІТ-инфраструктуру, нужно будет потратить как минимум несколько десятков тысяч долларов. И это далеко не для наибольшей компании. Если решите работать в облаке, тогда заплатите на старте намного меньше и сможете быстрее создать инфраструктуру.

Обслуживание ІТ-инфраструктуры

Учтите, что после создания инфраструктуры нужно обслуживать: аренда помещения, зарплата сотрудников, охрана, электрика и так далее. В результате за год вы будете тратить приблизительно по 30% стоимости создания инфраструктуры. С облаком другая ситуация: вы платите в зависимости от ваших потребностей. Плюс, сама стоимость аренды в несколько раз меньше.

Экономия денег

ПО нужно обновлять, устанавливать новое и так далее. Это тоже деньги. В случае с PaaS вы об этом не думаете, т.к. платите 1 раз в месяц и используете доступные ресурсы.

Использование компьютерных ресурсов в нужное время

Вы сами выбираете, когда и сколько ресурсов будете использовать для работы.

Услуги

Наши услуги

  • делаем настройку с 0, поэтому вы можете обратиться к нам только с пониманием, какая у вас цель
  • расширяем инфраструктуру, чтобы вы могли заняться расширением компании
  • поддерживаем инфраструктуру в облаке, чтобы вы не сталкивались с проблемами во время роботы
  • проводим миграцию из дата-центра в облако и с облака в облако

Сервисы

С какими облачными сервисами работаем

AWS

Одна из наиболее использованных в мире облачных платформ, которая предоставляет более чем 200 сервисов. Используют ее стартапы, большие корпорации, правительственные учреждения и практически любой бизнес, чтобы быстрее развиваться, снижать затраты на ІТ-инфраструктуру и масштабировать приложения.

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Azure

Облачная платформа, которая содержит каталог сервисов для любых задач. Она подойдет для небольших компаний и корпораций, разных организаций и даже частных лиц.

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GCP

Это целый набор облачных сервисов от компании Google. Работа каждого из них основана на опыте и использовании своих продуктов. Сейчас Google Cloud Platform содержит сетевые сервисы, вычисление данных, сохранение данных, вычисление, Big Data и Machine Learning.

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DigitalOcean

Это самый простой поставщик облачных технологий, который подойдет для разработчиков и небольших приложений.

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Hetzner Cloud

Hetzner cloud - новый продукт от компании Hetzner, которая зарекомендовала себя на рынке выделенных серверов. Теперь можно объединять в одну экосистему выделенные серверы и облачные ресурсы.

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Если нужно быстро создать ІТ-инфраструктуру с минимумом стартовых затрат, тратить меньше денег на содержание и использовать только необходимые ресурсы, обратите внимание на облако. Мы сможем провести миграцию из дата-центра или облака, настроить все с нуля и в дальнейшем поддерживать работоспособность.


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